Arjen Livyns, un début de saison "impressionnant" avec Bingoal WB et des ambitions sur le Nieuwsblad

C'est sans doute le coureur belge qui a le plus surpris les observateurs de cyclisme ces dernières semaines. Arjen Livyns, 26 ans, a obtenu d'excellents résultats lors de ce début de saison très encourageant pour lui. Le coureur de l'équipe Bingoal Wallonie-Bruxelles espère boucler son beau mois de février avec une belle prestation sur le Circuit Het Nieuwsblad samedi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il semble avoir les moyens de ses ambitions. Cinquième du GP La Marseillaise fin janvier, c'est surtout au Tour des Alpes Maritimes et du Var qu'il a brillé avec 3 top 15 sur les 3 étapes au programme sur un parcours taillé pour grimpeurs et puncheurs et face à un plateau très relevé. "Il a été assez impressionnant sur cette épreuve", reconnaît son manager chez Bingoal Wallonie-Bruxelles Christophe Brandt. "Le jour où il termine 9e (NDLR: devant des coureurs comme Quintana, Dan Martin, Fuglsang), il le fait sur un parcours digne de Liège-Bastogne-Liège. La dernière étape où il fait 14e, c'est sur des routes semblables à celles d'une dernière étape sur Paris-Nice."

L'enthousiasme a donc gagné l'équipe wallonne après ces prestations mais ce n'est pas une surprise pour autant. Livyns avait déjà montré de belles choses en fin de saison dernière avec notamment une 29e place pour son premier Tour des Flandres ou une 15e place à la Flèche Brabançonne. Pas mal du tout pour un coureur qui ne roule avec les pro que depuis trois ans. "Il n'est plus tout jeune mais il n'a pas une grande expérience. Paradoxalement, pour lui le confinement a été un avantage. On a fait un gros travail avec lui et ses entraîneurs pendant cette période d'arrêt. Cet hiver, il a encore progressé. C'est la première fois qu'il a pu vraiment programmer une saison et on voit déjà les résultats", explique Brandt qui estime que son coureur a "encore une belle marge de progression". ►►► À lire aussi : Cyril Saugrain: "Celui qui reste LE Belge de cette course, c'est Greg Van Avermaet!" (PODCAST) ►►► À lire aussi : Cyclisme – Trois hommes à battre, des coureurs en forme et des absents de renom : le point avant le week-end d’ouverture

Son passé en motocross bien utile pour les Flandriennes

Ancien champion de Belgique de motocross chez les jeunes en 2004 (en catégorie 65cc), Livyns a quitté le monde des moteurs à l'approche de ses 18 ans à cause des nombreuses blessures. D'abord considéré comme un moyen de revalidation, le vélo est rapidement devenu son quotidien. Et il a manifestement emmagasiné rapidement les trucs et astuces du métier. "Il est très réceptif. Il a une très bonne vista et un très bon pilotage, c'est sans doute grâce au motocross. En tout cas, c'est très utile pour les courses en Flandres. C'est un vrai avantage d'autant plus qu'il connaît très bien ces routes là." Des aptitudes qui pourront bien lui servir face à des coureurs bien plus puissants que lui. Avec son petit gabarit (1m70 pour 58 kg), Livyns est plutôt désavantagé sur les parties pavées qui sont fort roulantes. Polyvalent, il tentera de compenser avec ses qualités de grimpeur. "C'est un garçon qui se découvre un peu tous les jours. L'an dernier au Tour des Flandres, il avait très bien passé la première partie du Vieux Quaremont mais sur la portion la plus roulante il a perdu du temps. Il faudra donc travailler sa puissance dans les prochaines années. Pour ce qui est des ascensions plus dures comme le Paterberg, je ne m'inquiète pas."

"On va entendre parler de lui dans les prochaines années"

En dehors des qualités physiques de son coureur, Brandt a également loué la force mentale d'un garçon déterminé à atteindre ses objectifs. "A l'arrivée du Tour des Flandres, je l'ai vu en larmes car il n'était pas parvenu à garder le rythme du groupe van der Poel dans le final. Il était allé au bout de lui-même et ça montre qu'il y tenait vraiment. S'il continue à travailler avec cet état d'esprit, on va vraiment entendre parler de lui dans les prochaines années." Livyns en est conscient et s'est d'ailleurs réjoui de ce début de saison. "Je sais que je progresse chaque année, mais 2021 est parti sur les meilleures bases! ", réagit-il sur le site de son équipe. "J’ai eu de très bonnes sensations lors des recos du Nieuwsblad et de Kuurne. Les signaux sont donc bons. Le Nieuwsblad me convient mieux, je pense, car les parties les plus dures sont dans la finale, contrairement à Kuurne où, même si le parcours est très dur, il reste 50 kilomètres assez plats après les dernières difficultés. Je suis très motivé!" Après ce week-end d'ouverture, Livyns prendra du repos avant de revenir pour une série de courses de préparation (Nokere, E3, A travers la Flandre,) avant le Tour des Flandres. Il disputera ensuite les classiques wallonnes qui conviennent très bien à ses caractéristiques. ►►► À lire aussi : Patrick Lefevere avant le Nieuwsblad : "Alaphilippe a des fourmis dans les jambes" ►►► À lire aussi : Gilbert prêt pour un bon Nieuwsblad mais "sans doute pas pour la victoire", Wellens est confiant