Andre Greipel et Mark Cavendish soignent leurs plaies après avoir chuté

Le 109e Milan-Sanremo ne restera pas un bon souvenir pour André Greipel (Lotto-Soudal) et Mark Cavendish (Dimension Data). Les deux sprinters sont tombés dans la finale et ont vu leurs espoirs d'un bon résultat s'envoler dans la douleur. Une fracture de la clavicule est à craindre pour l'Allemand. Les blessures du Britannique ne sont pas encore connues. Quelques coéquipiers belges de Greipel ont aussi chuté.

Lotto-Soudal a connu un coup dur samedi. Après seulement 130 kilomètres, Greipel est tombé lors du 'ravito'. Malgré des écorchures, l'Allemand est reparti et était encore dans le coup avant le Poggio. Malgré une chute de son coéquipier Jens Keukeleire au pied de la côte, Greipel a pu atteindre le sommet du Poggio avec ses coéquipiers Jens Debusschere et Jasper De Buyst. Mais ensuite les choses ont de nouveau mal tourné dans la descente. Greipel et De Buyst ont chuté et ont vu leurs chances d'obtenir une place d'honneur s'envoler.

Greipel souffre probablement d'une fracture de la clavicule. Keukeleire est touché à la hanche, mais les dommages ne semblent pas trop graves. De Buyst a de multiples égratignures sur le côté gauche et s'est blessé à la main, au poignet et au bras. Greipel et De Buyst font faire l'objet d'examens complémentaires.

Le Poggio, pour sa part, n'a jamais vu Cavendish. Le Britannique a bien passé la Cipressa, mais est tombé peu avant d'aborder le Poggio de manière spectaculaire. L'ancien champion du monde a heurté un îlot directionnel à haute vitesse. Il a effectué un salto au-dessus de son vélo et a atterri sur le dos. On ignorait encore la gravité des blessures du coureur de Dimension Data.