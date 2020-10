Alejandro Valverde zappe Liège-Bastogne-Liège et se concentre sur la Vuelta

Tout comme pour la Flèche Wallonne, qu'il a gagné cinq fois, Alejandro Valverde ne figure pas dans la sélection de Movistar pour Liège-Bastogne-Liège dimanche. L'Espagne se concentre sur la Vuelta, son prochain objectif. La formation espagnole du WorldTour a reconduit son effectif de la Flèche Wallonne pour la Doyenne.

Alejandro Valverde, 40 ans, lorgne en effet sur le Tour d'Espagne du 20 octobre au 8 novembre et prend le temps de se préparer après sa 12e place au Tour de France et les Mondiaux d'Imola qu'il a clôturé à la 8e place.

Alejandro Valverde a remporté Liège-Bastogne-Liège à quatre reprises en 2006, 2008, 2015 et 2017.

Movistar s'alignera à Liège avec les Espagnols Jorge Arcas, Imanol Erviti, Edu Prades, Carlos Verona et Inigo Elosegui, le Colombien Juan Diego Alba et l'Américain Matteo Jorgenson.