Alejandro Valverde leader des Movistar sur Liège-Bastogne-Liège - © ERIC LALMAND - BELGA

Liège-Bastogne-Liège 2017, Victoire d'Alejandro Valverde - Liège-Bastogne-Liège 2017 -... Alejandro Valverde (Movistar) a remporté la 103e édition de Liège-Bastogne-Liège. L'Espagnol a devancé Dan Martin (Quick Step) et Michal Kwiatkowski (Sky) pour décrocher son 4e succès dans la Doyenne. Greg Van Avermaet (BMC) se classe 11e. Bien placé tout au long de la journée, Valverde n'a jamais donné un coup de pédale de trop. Il est resté caché jusqu'à 400 mètres de la ligne. Le quintuple vainqueur de la Flèche a produit son effort au moment où il l'avait décidé sans trop s'inquiéter de l'accélération de Dan Martin. Il a fait parler sa puissance pour faire sauter un à un tous ses adversaires, revenir sur l'Irlandais et aborder la dernière ligne droite dans la roue de sa victime préférée. A cet instant, personne ne doutait de l'issue du sprint. El Imbatido s'est imposé dans un fauteuil. Doigts et regard pointés vers le ciel, le leader de la Movistar a franchi la ligne en vainqueur avec une pensée pour son ami Michele Scarponi, tragiquement décédé ce samedi. "J'ai beaucoup de peine aujourd'hui", a déclaré l'Espagnol.