Alaphilippe, en costaud, arrache sa deuxième Flèche Wallonne, Lambrecht 4e

Le résumé de la course

La course a été marquée par l'échappée de cinq hommes : Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen), les Néerlandais Koen Bouwman (Jumbo-Visma) et Tom Wirtgen (Wallonie Bruxelles) et les Américains Joseph Rosskopf (CCC) et Robin Carpenter (Rally UHC).

Les fugitifs ont compté un peu plus de 5 minutes d'avance. Après la première ascension du Mur de Huy, seuls Bouwman, Rosskopf et Carpenter restaient devant.

A l'approche du deuxième passage du Mur, plusieurs chutes survenaient dans le peloton. L'une d'elle impliquait des outsiders comme le Britannique Adam Yates (Mitchelton-Scott), le Tchèque Roman Kreuziger (Dimension Data) et l'Italien Domenico Pozzovivo (Bahrain Merida).