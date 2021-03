A Travers la Flandre : Edward Theuns absent après un test incertain

Trek-Segafredo s'alignera mercredi au départ d'A Travers la Flandre non pas avec six, mais cinq coureurs. Le nom d'Edward Theuns a été retiré de la liste des engagés après un test Covid-19 incertain. La formation américaine avait dû déclarer forfait dimanche à Gand-Wevelgem en raison de tests positifs au sein de l'équipe.

Le résultat du dernier test de Theuns n'était ni positif ni négatif. "Ce qui peut signifier qu'il y a des traces de coronavirus, mais ce n'est pas suffisant pour être contagieux ou pour être déclaré positif", a expliqué l'équipe. "Nous avons quand même décidé de retirer Theuns de la sélection."

Jasper Stuyven sera au départ avec les Américains Quinn Simmons et Kiel Reijnen, l'Irlandais Ryan Mullen et le Néerlandais Koen de Kort. Le Danois Mads Pedersen, ancien champion du monde, et le Luxembourgeois Alex Kirsch se trouvent en quarantaine.