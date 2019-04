10e anniversaire pour la 59e Flèche Brabançonne

Depuis le changement de calendrier des classiques imposé par Wouter Vandenhaute et ses troupes, la Flèche brabançonne s'est mue en véritable tremplin vers les Ardennaises. Fini le sommet de la côte d'Alsenberg au lendemain de l'E3 avant de retourner à Wevelgem, désormais la course a pris ses quartiers le mercredi qui précède l'Amstel.

Les sceptiques n'auront pas dû le rester très longtemps. La mue opérée dans le calendrier en 2010 s'est rapidement avérée être un succès. Départ prestigieux devant le somptueux hôtel de ville de Leuven à destination d'Overijse. Un circuit local de 25 kilomètres agrémenté de cinq côtes et de quelques pavés, suffisant pour s'offrir un spectacle de qualité et des champions au palmarès. Gilbert, Sagan ou encore Wellens.

Les nostalgiques répondront avec raison que depuis la victoire de Pino Cerami en 1961, le palmarès n'a pas attendu Overijse pour s'offrir des grands noms. Merckx, Maertens, Museeuw, Freire, Bartoli, Van Hooydonck ou Criquielion. Le nec plus ultra figure dans le livre d'or... comme ce nom dans la première colonne en 1985. Van der Poel. Et oui déjà mais cette année-là c'était le papa. Trente-quatre ans plus tard, on pourrait bien à nouveau graver le même nom mais avec le M devant.