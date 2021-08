Léa Bayekula: "quand je suis sur la piste, je ne me vois pas courir en fauteuil, je me vois courir avec mes  jambes".

La Bruxelloise Léa Bayekula a remporté la médaille de bronze sur 100m aux derniers championnats d’Europe de para-athlétisme en Pologne. Léa aime la piste, la course… rencontre avec cette jeune femme pleine d’énergie et dont le sourire est communicatif.

"Je m'appelle Léa Bayekula, j'ai 26 ans et j'ai le Spina Bifida, une paralysie de la moelle épinière, on peut dire un développement incomplet de la colonne vertébrale. Aujourd'hui, je fais de l'athlétisme et je suis étudiante en éducateur spécialisé. J'ai commencé par le basket en fauteuil, j'ai vraiment aimé et puis j'ai été à une journée détection organisée par la Ligue Handisport francophone et de là j'ai fait la rencontre de l'athlétisme.

Ma discipline, c'est le 100, 200 et 400 mètres. Avec l'athlétisme, je me vois sur la piste en train de rouler au-dessus de mes problèmes, de toutes mes difficultés, de tout ce que j'ai pu vivre, de toutes ces personnes qui m'ont dit que je n'arriverai pas, que je n'étais pas capable. En étant dans mon fauteuil, je me dis que je suis capable de tout".