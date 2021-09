Jeux paralympiques : zapping frissons à l’aveugle !

On connaissait le Haka, voici la version turque et… japonaise. Images interpellantes !

On connaissait la nage sur le dos, voici la version sans bras et avec médaille d’or. Impressionnant ! Tout comme ce panier à 3 points en équilibre sur une roue !! Chaque jour, ces jeux nous rincent d’images qui nous bousculent ! Finale du 100 mètres. Une ligne, 9 chiffres, 4 finalistes aveugles et leur guide. Faites l’exercice : fermez les yeux et imaginez ! Ça fout le frisson !! … Courir à l’aveugle. Et regardez le chrono ! 10.82. Record du monde pour le grec Ghavelas et son guide Gkaragkanis. 10.82 !!! Le record du monde d’Ussain Bolt c’est 9.58 pour info ! Epatant !

La préparation physique de tous ces athlètes, elle est derrière. On ne peut plus rien changer ! L’énergie elle existe. Reste à la trouver et être capable de la déployer au maximum le moment venu. L’approche mentale devient dès lors la plus capitale une fois arrivé aux Jeux. Le verre ? A moitié vide ou à moitié rempli ? Ça peut faire la différence entre médaille et pas de médaille. Nous avons pris le temps d’écouter le préparateur mental de l’équipe belge, Simon Calande. Le temps d’écouter !

Direction le foot pour non-voyants et malvoyants. Bandeau noir sur les yeux. Regardez comme ils sont heureux ! Les Argentins viennent de se qualifier pour la finale en Cécifoot 2-0 face aux Chinois.

Regardez comme ils sont malheureux ! Les Marocains n’iront pas en finale contre l’Argentine. Les Brésiliens les ont éliminés sur le fil 1-0 !

Regardez comme elles sont heureuses et comme elles soulignent leur respect de leur adversaire, les Turques remportent la finale du Goalball 9-2 contre les Etats-Unis. 9-2 et 9 buts à l’aveugle signés par une seule joueuse : Zevda ALTUNOLUK.

Côté masculin, Chine-Brésil, la finale s’est soldée par la victoire 7-2 des Brésiliens.

" WeThe15 ", c’est leur slogan à tous. Ils représentent 15% de la population mondiale. Ne l’oublions pas ! 15% c’est plus d’1 milliards de personnes. 15% des personnes sur cette planète vivent avec un handicap. Et nous leurs jeux, on les vivra à 100% jusqu’à dimanche ! Alors, quand on nous parle d’histoire de sabotage de chaises, ça a tendance à nous… A votre avis ?