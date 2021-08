Jeux Paralympiques : Vandorpe s'arrête en 1/8 de finale, Minneci échoue au pied du podium en freestyle

Atteint d’une paralysie cérébrale depuis sa naissance, Francis Rombouts, 37 ans, avait été médaillé d’argent aux championnats d’Europe en 2005. Après une pause du haut niveau durant une dizaine d’années, il a fait son retour à la compétition il y a deux ans, décrochant notamment une victoire au Régional Open de Zagreb en avril 2019. Il avait été en 2020 le premier sélectionné belge pour les Jeux Paralympiques de Tokyo, reportés d’un an en raison de la pandémie de coronavirus.

Le vainqueur de chaque groupe et les deux meilleurs deuxièmes seront qualifiés pour les quarts de finale du tournoi paralympique de boccia, un sport apparenté à la pétanque. Rombouts termine 3e de son groupe.

Rombouts et Hipwell étaient tous les deux déjà éliminés avant la rencontre. L’Anversois s’était incliné contre le Slovaque Robert Mezik (BISF 12) samedi (10-1) puis au tie-break contre le Thaïlandais Worawut Saengampa dimanche.

Francis Rombouts (BISF 13) s’est imposé 8-1 face au Britannique Will Hipwell (BISF 54) lundi pour son troisième et dernier match du groupe A du tournoi de boccia (classe BC2) aux Jeux Paralympiques de Tokyo.

Quelques minutes plus tard, Joachim Gérard a imité son compatriote en s'inclinant face à l’Espagnol Daniel Caverzaschi , N.14 mondial et tête de série N.13.

En tennis, Jef Vandorpe a été éliminé en huitièmes de finale du tournoi en fauteuil roulant. Le Belge, 16e mondial et tête de série N.15, s’est incliné 2-6, 1-6 en seulement 59 minutes contre l’Argentin Gustavo Fernandez , N.4 mondial et tête de série N.4.

Barbara Minneci s'est classée 4e de l'épreuve individuelle de freestyle en para-dressage en grade III, pour les athlètes avec un problème moteur au niveau des deux jambes et de l'équilibre du tronc ou de déficience unilatérale majeure, aux Jeux Paralympiques de Tokyo.

Minneci a réalisé un score de 73.840 pour se classer à la 4e place, juste derrière la Norvégienne Ann Cathrin Lubbe, 3e avec La Costa Majlund (76.447). Le Danois Tobias Jorgensen, avec Jolene Hill, s'est adjugé la médaille d'or avec un score de 84.347 devant la Britannique Natasha Baker, avec Keystone Dawn Chorus (77.614).

La Bruxelloise de 52 ans avait décroché sa qualification pour le freestyle après sa sixième place dans l'épreuve individuelle du test vendredi. Elle avait aussi décroché la 5e place dans le concours par équipe aux côtés de Michèle George et Manon Claeys.

La Belgique a remporté quatre médailles en para-dressage à Tokyo avec les deux en or de Michèle Grégoire (grade V) et les deux en bronze de Manon Claeys (grade IV) en test et en freestyle.

