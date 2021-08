Florian Van Acker a décroché la médaille de bronze en classe 11 du tournoi de tennis de table des Jeux Paralympiques de Tokyo, samedi au Japon.

Le pongiste flandrien de 24 ans, 2e mondial et tenant du titre, a mené 2 sets à 0 mais a fini par s’incliner 3 sets à 2 (4-11, 4-11, 11-9, 11-8, 11-5) en demi-finales face à l’Australien Samuel Philip von Einem, 3e mondial.

Florian Van Acker s'était déjà plaint des conditions de jeu après son entrée en lice jeudi. Il a de nouveau pointé du doigt l'humidité du Tokyo Metropolitan Gymnasium. "Les conditions sont ce qu'elles sont", déclare le pongiste belge de 24 ans. "J'ai deux sets d'avance, je ne suis pas gêné par l'humidité, cela se passait très bien. Ca a recommencé à partir du 3e set. J'ai envoyé plusieurs fois la balle dans le filet, je suis devenu un peu nerveux. Les conditions humides ont également de nouveau joué. Mon adversaire a aussi commencé à mieux jouer, tandis que je devenais frustré. J'ai essayé d'y remédier mais cela n'a pas aidé".

►►► À lire aussi : Toute l'actualité des Jeux Paralympiques

Sacré champion paralympique en 2016 à Rio de Janeiro, Florian Van Acker ne conservera donc pas son titre. "Je suis déçu", dit-il. "J'ai toujours gagné contre cet adversaire. Mais je le répète : nous sommes au Japon, le pays le plus humide au monde. Aujourd'hui, je perds à cause des circonstances. C'est comme ça. Je n'ai atteint mon niveau normal que dans les deux premiers sets".

Van Acker quitte donc le Japon avec la médaille de bronze, vu qu’il n’y a pas de match pour la 3e place dans le tournoi de tennis de table. C’est la 4e médaille pour la délégation belge à Tokyo. Les trois premières avaient été décrochées jeudi avec la médaille d’or de Michele George, sur Best of 8, en dressage (Grade V), et les médailles de bronze de Manon Claeys, sur San Dior 2, aussi en dressage (Grade IV) et de Griet Hoet et Annelies Monsieur (pilote) sur le kilomètre contre-la-montre en cyclisme sur piste.