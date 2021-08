Jeux Paralympiques 2020 - Devos et Van Acker en quarts, un record du monde puis une disqualification, l'énorme désillusion de Vromant

Diederick Schelfhout, qui souffre d'un manque de puissance dans les membres à gauche suite à un accident de la route en 2008, avait pris la 9e place sur la distance aux Jeux Paralympiques de Rio en 2016. Il va disputer encore à Tokyo le kilomètre en contre-la-montre vendredi (6h20, heure belge) où il avait terminé 12e à Rio devenant vice-champion du monde dans la même ville en 2018 et 3e un an plus tard aux Mondiaux à Appeldoorn aux Pays-Bas.

Les Britanniques Jaco van Gass (3:17.593) et Finlay Graham (3:19.780) se disputeront l'or. L'Australien David Nicholas (3:23.674) et l'Espagnol Eduardo Santas Asensio (3:27.682) se mesureront pour le bronze.

C'est le Français Alexandre Leaute qui réalise ainsi le meilleur chrono, et donc un nouveau record du monde en 3:31.817, et qui disputera la finale face à l'Australien Darren Hicks (3:33.589). Le Chinois Liang Guihua (3:34.158) et le Japonais Shota Kawamoto (3:36.117) qui avaient aussi battu le précédent record du monde de Vromant en séries, se disputeront la médaille de bronze.

Tatyana Lebrun n'a pu franchir le cap des séries du 100m brasse, en classe SB9. Avec un chrono de 1:27.96, la jeune nageuse de St-Vith termine sixième de sa série et finit ses premiers Jeux Paralympiques avec une 11e place sur la distance.



"Ma course n'a pas été bonne", a confié Tatyana Lebrun, 16 ans seulement, née à Stavelot. "J'ai fait un bon départ mais, après 25m, je me suis sentie mal physiquement et mentalement. Sans doute la fatigue et le fait d'être loin de chez moi. Je suis loin de mon meilleur temps (1:20.82). Je suis déçue de ma course mais je vais essayer de ne garder que le positif de cette première expérience. C'est génial d'avoir nagé dans cette magnifique piscine olympique et j'espère que ce sera mieux la prochaine fois".

Le meilleur chrono des séries a été réalisé par la Néerlandaise Chantalle Zijderveld en 1:11.23, soit un record du monde. "Je ne visais pas une finale, mais si j'avais battu mon record personnel, je pouvais y aller", a ajouté encore la plus jeune athlète de la délégation belge dans la capitale japonaise qui souffre du syndrôme de Larsen. "Et pour la suite, je ne vais pas me focaliser uniquement sur la brasse. Cela me met beaucoup de pression sur les épaules. Je vais essayer d'autres épreuves aussi."