Aymeric Parmentier : condamné par les médecins, sauvé par les eaux

Comme tous les jours ou presque Aymeric s’entraîne à la piscine du Blocry, à Louvain-La-Neuve. Hélène est à la fois sa sœur, son entraîneuse, et sa "deuxième" meilleure amie. Car la première, c’est l’eau.

"L’eau, à la piscine, c’est ma bulle. J’y suis comme un hippocampe. Il n’y a pas un autre endroit où je me sens si bien, si calme et joyeux. J'aimerais y rester tout le temps".

Le handicap d’Aymeric est une forme d’autisme ainsi qu’un gros retard mental, comme s’il n’avait que 9 ou 10 ans. Et ce qu’il est aujourd’hui tient du miracle, ou plutôt de l’acte de foi. Celui d’une maman.

Hélène Parmentier : "Peu après la naissance, les médecins ont dit à maman qu’on ne tirerait rien d’Aymeric, qu’il deviendrait une plante, en quelque sorte. Et il criait très souvent. Alors elle a pris les choses en main elle-même, elle est allée voir une monitrice de piscine et elles ont mis mon frère à l’eau. Ça a été le miracle immédiat. Il cessait de crier, il adorait. Maman a continué, puis moi aujourd’hui".

Cela fait maintenant 6 ans qu’Aymeric dispute les compétitions internationales, avec plaisir, passion, et ambition. Et ce fidèle admirateur d’un certain Michael Phelps sait ce que signifie le drapeau national.

"Représenter la Belgique, c’est le plus fort, pour moi. J’en suis très fier. Surtout aux Jeux Olympiques : c’est plus grand et plus fort que des Championnats du Monde. Mon meilleur souvenir en compétition internationale c’est ma médaille de bronze à Mexico, mais à Tokyo, je veux toucher de l’or, rien que de l’or".

Quand il ne nage pas, son plus grand plaisir consiste à visionner ses courses sur sa tablette, et de les analyser. Et pour un garçon de 9-10 ans d’âge mental, sa maîtrise des chronos est vertigineuse, il connaît la plupart des records du monde, et tous les siens bien sûr !

Le handicap d’Aymeric requiert une présence quasi permanente à ses côtés. Cet Ange gardien s’appelle Hélène, bénévole à temps plein, et depuis si longtemps.

"Oui, toute ma vie lui est consacrée. Mais c’est tout sauf un sacrifice : je voyage à travers le monde grâce à lui, et surtout, quand je vois son épanouissement depuis quelques années je sais que c’était la bonne période et le bon choix".