Lecluyse qualifiée pour la finale en 200m brasse : "Je savais que le matin c’était difficile de nager vite"

Lecluyse qualifiée pour les finales en 200m brasse : "Je savais que le matin c’était difficile... Fanny Lecluyse s'est qualifiée pour la finale du 200m brasse en réalisant le 5e chrono de la deuxième demi-finale en 2:23.73, soit le 8e meilleur temps des demis, le dernier qualificatif pour la finale. Une belle performance pour la nageuse des Dauphins Mouscronnois qui avait échoué en séries à Londres et à Rio : "Pour moi le plus grand objectif était de rentrer en finale. Je savais que le matin c’était difficile de nager vite. Tout le monde ne sait pas nager vite. Donc je suis très contente d’avoir pu faire 2:23. Maintenant j’espère que cette nuit je pourrai faire une meilleure nuit parce que hier soir j’ai eu un contrôle anti-dopage. C’était un peu tard et j’ai dû aller toutes les heures aux toilettes. Si je peux bien récupérer cette nuit, demain ça devrait aller". Lecluyse aimerait tout de même faire tomber le record de Belgique : "Je me suis bien sentie dans la course. Niveau temps j’espère quand même un peu mieux. Je me suis quand même entraînée pour faire mieux que 2:23. On verra ce que ça donne demain. Ce sera important de bien récupérer maintenant puis de s’amuser et se donner à fond". L'expérience des deux précédentes olympiades a sans aucun doute joué un rôle dans la qualification de la Belge : "J’avais plus de stress hier pour passer en demi et il y a beaucoup de pression qui est tombée. Pas que ça me relâchait mais j’avais de plus en plus confiance". La finale du 200m brasse sera à suivre vendredi à 3h40.