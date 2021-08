Sifan Hassan a remporté le titre olympique sur 5.000 m dames en athlétisme aux Jeux Olympiques de Tokyo lundi. La Néerlandaise a signé un chrono de 14:36.79 devant la Kényane Hellen Obiri qui décroche l'argent en 14:38.86 et l'Éthiopienne Gudaf Tsegay, médaillée de bronze en 14:38.87. Hassan vise un triplé historique à Tokyo avec le 1.500 m, le 5.000 m et le 10.000 m. Plus tôt lundi, elle s'était qualifiée pour les demi-finales du 1.500 m malgré une chute durant la course. Championne olympique à Rio en 2016, la Kényane Viviane Cheruiyot ne s'est pas alignée 5.000 m dames à Tokyo mais participera au marathon.

5.000m : Finale Dames - JO Tokyo 2020 - Athlétisme - 02/08/2021 Sifan Hassan a remporté le titre olympique sur 5.000 m dames en athlétisme aux Jeux Olympiques de Tokyo lundi. La Néerlandaise a signé un chrono de 14:36.79 devant la Kényane Hellen Obiri qui décroche l'argent en 14:38.86 et l'Éthiopienne Gudaf Tsegay, médaillée de bronze en 14:38.87. Hassan vise un triplé historique à Tokyo avec le 1.500 m, le 5.000 m et le 10.000 m. Plus tôt lundi, elle s'était qualifiée pour les demi-finales du 1.500 m malgré une chute durant la course. Championne olympique à Rio en 2016, la Kényane Viviane Cheruiyot ne s'est pas alignée 5.000 m dames à Tokyo mais participera au marathon.

Cet effort ne lui a visiblement pas coûté trop d'énergie quand on voit la manière dont elle a déposé tout le monde dans le dernier tour.

Hassan décroche le premier titre olympique de sa carrière et enrichit un palmarès déjà bien rempli (deux fois championne du monde, deux fois championne d'Europe). Elle détient aussi deux records du monde (mile et de l'heure) et trois records d'Europe (1500m, 5000m et 10000m).



Programme d'enfer

Cette première victoire dans la poche, l'infatigable Hassan aura tout juste une journée pour souffler avant d'enchaîner avec les demi-finales du 1500 m dès mercredi. En cas de qualification, elle devra revenir sur la piste du stade olympique pour la finale prévue vendredi avant celle du 10.000 m le lendemain.

Un programme d'enfer qui, en cas de succès, ne ferait que raviver les doutes et les soupçons autour de la coureuse d'origine éthiopienne dont le sulfureux mentor, l'entraîneur américain Alberto Salazar, a été suspendu quatre ans pour "incitation au dopage" en 2019. Même si elle n'a jamais été mêlée à une affaire.