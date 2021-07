JO Tokyo 2020 : Les Red Lions atomisent le Canada pour leur quatrième victoire en quatre matchs

Les Red Lions se sont largement imposés face au Canada. Si le score n’était que de 2-1 à la mi-temps, les Belges ont accéléré en seconde période et l’emportent 9-1 avec des buts d’Hendrickx (x2) , Dockier (x2), Denayer, Gougnard, Charlier, Boon et Van Aubel. La Belgique enchaîne donc une quatrième victoire en quatre matchs dans cette phase de poule.

La Belgique affrontait le Canada pour son quatrième match de poules. Après avoir très bien commencé son tournoi olympique par trois victoires, les Red Lions doivent enchaîner face aux Canadiens, a priori bien moins forts qu’eux.

Pourtant le premier quart-temps est très serré. Si les Belges ouvrent le score par Hendrickx sur penalty corner (14e), les Canadiens réagissent directement par Pearson (15e).

Le Canada est bien en place et les Belges ont du mal à percer cette muraille. Il faut attendre la fin du deuxième quart-temps pour voir Dockier replacer les Lions aux commandes (29e). Le match est plus serré qu’attendu et les Belges ne mènent que 2-1 à la pause.

Le troisième quart-temps sera le bon pour les Lions qui déroulent. Dockier s’offre un doublé (32e) pour faire 3-1. Felix Denayer fait ensuite 4-1 (39e) avant qu’Hendrickx n’inscrive un nouveau pc pour donner un large avantage aux Lions (40e). Gougnard (43e) puis Charlier (45e) feront ensuite 6-1 puis 7-1.

Dans le quatrième quart-temps, Tom Boon ouvre son compteur but dans le tournoi sur un penalty corner (51e), lui qui ne joue que son deuxième match du tournoi. Tous les attaquants vont marquer dans ce match puisque Van Aubel va marquer à son tour d’une magnifique déviation en première zone (55e).

Si les chiffres sont bien plus impressionnants en deuxième mi-temps, les Belges auront réalisé un match sérieux et usés leur adversaire en première mi-temps pour en profiter en deuxième. Vincent Vanasch a stoppé deux pc durant la rencontre, de quoi mettre tout le monde en confiance. De bonne augure pour la suite du tournoi après quatre victoires en quatre matchs disputés.