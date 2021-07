JO Tokyo 2020 : la délégation belge a défilé durant la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques

Il était 22h11 au Japon, 15h11 en Belgique, quand la délégation belge a pénétré dans le stade olympique de Tokyo lors de la cérémonie des JO de Tokyo 2020. Intercalés entre la Pologne et le Pérou, 23 athlètes belges (22 + 1 réserve) ont défilé fièrement derrière les porte-drapeaux Nafissatou Thiam et Felix Denayer.

Les autres athlètes qui nous ont représentés durant cette cérémonie sont nos basketteuses (12) et leur coach, nos skateboarders Axel Cruysberghs et Lore Bruggeman et leur coach, la spécialiste du 400m haies Hanne Claes, les hockeyeurs Tom Boon et Augustin Meursman, la cavalière Lara de Liedekerke et son coach, la joueuse de badminton Lianne Tan et son coach, l’archer Jarno De Smedt, le pagayeur Gabriel De Coster. Une délégation accompagnée par le Chef de Mission Olav Spal.

121 athlètes défendront les couleurs de la Belgique durant ces Jeux Olympiques de Tokyo (23 juillet – 8 août) sur quelque 11.000 athlètes présents et provenant des 4 coins du monde.