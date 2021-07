JO Tokyo 2020 : "J'avais tout sacrifié pour être là", l'ascenseur émotionnel du kayakiste... A 20 ans, Gabriel De Coster s'apprête à disputer ses premier Jeux Olympiques. Le kayakiste de Tervuren va en effet entrer en lice mercredi vers 6h45 dans l'épreuve du canoë slalom (K1). Une compétition à laquelle il n'aurait pas dû prendre part. De Coster était en effet passé à côté de la qualification pour les JO mais a finalement pu partir pour Tokyo grâce à une place libérée par la Suède. "J'ai eu la chance de décrocher ce ticket au tout dernier moment. La dernière sélection s'était mal passée pour moi mais deux semaines après, j'ai appris cette bonne nouvelle et je suis ici maintenant", s'est réjoui De Coster au micro de Quentin Weckhuysen. "Cela faisait 6 mois que je me réveillais juste pour ça, que je ne faisais que m'entraîner. J'ai tout sacrifié pour arriver là puis je rate la sélection de pas grand-chose. On m'apprend deux semaines après que la Belgique a un ticket. Ce n'est pas sûr que ce soit moi qui parte mais trois jours après on m'appelle pour me dire de préparer mon passeport", a expliqué De Coster qui espère franchir au moins le premier tour pour ses premiers Jeux. "Je vais essayer dans un premier temps de passer en demi-finale et ensuite de lâcher le meilleur run possible. Je me sens beaucoup mieux que sur les premières compétitions de la saison, je pense que c'est positif!"