JO Tokyo 2020 : Jaouad Achab, un chemin épineux du Maroc à l'Olympe

18 août 2016. Jaouad Achab est alors numéro un mondial de la discipline et se présente aux JO de Rio avec un objectif clair : repartir avec une médaille. Mais tout ne va pas se dérouler comme il l’avait prévu. Une petite seconde d’inattention prive le Belge de la finale et dans le combat pour la troisième place, Jaouad se fait avoir par un adversaire plus roublard que lui. La désillusion est énorme. Les espoirs de médaille s’envolent pour Achab qui doit se contenter d’une cinquième place.

Né le 20 août 1992 à Tanger, Jaouad Achab a découvert le taekwondo grâce à sa maman, qui passait son temps à regarder les taekwondoïstes s’entraîner dans un petit club près de chez elle durant son enfance. Le petit Jaouad fait ses premiers pas sur les tatamis alors qu'il n'a que 3 ans. Plus tard, son petit frère Badr, qui a aujourd'hui 19 ans, s'inscrit également dans un club.

A l’âge de 17 ans, Jaouad débarque en Belgique, à Bruxelles, bagages à la main et des rêves plein la tête. Il rejoint son père, chauffeur de bus, ainsi que son frère et sa sœur aînés. Ne parlant que l’arabe et n’ayant pas de papier pour justifier son diplôme marocain, Jaouad se voit inscrire en section mécanique. Une discipline qui ne l’intéresse absolument pas. Dès son plus jeune âge, Jaouad est déterminé à devenir un grand champion de taekwondo.

Pour y parvenir, le jeune homme franchit un à un tous les obstacles qui lui font face entre les langues et les moqueries à l’école. Il intègre son premier club de taekwondo, le Brussels Taekwondo Team, à Saint-Josse avant de se faire repérer par la Fédération flamande et rejoint son centre d’entraînement, à Wilrijk. Fatigué des trajets entre Bruxelles et Anvers, Jaouad Achab pose ses valises en Flandre et poursuit ses études d’éducateur sportif à la Topsportschool. Quatre ans après son arrivée en Belgique, le jeune Jaouad parle désormais l’arabe, le français, le néerlandais et l’anglais.

Naturalisé belge en 2013, Jaouad Achab n’a pas tardé à décrocher ses premiers trophées pour la Belgique.