JO Tokyo 2020 – Hockey : les Red Lions passent l’obstacle espagnol et filent en demi-finales (3-1)

Hockey : Belgique - Espagne : Le Résumé du Match - JO Tokyo 2020 - Hockey - 01/08/2021 Les Red Lions ont fait un pas de plus vers une médaille olympique ce dimanche! Après avoir survolé leur phase de poule, les hockeyeurs belges se sont imposés 3-1 face à l'Espagne en quarts de finale des Jeux Olympiques de Tokyo. Malmenés en première mi-temps, les Lions ont fini par renverser les Espagnols non sans difficulté grâce à l'inévitable Alexander Hendrickx, auteur de deux buts. En demi-finales, la Belgique affrontera le vainqueur du duel entre l'Inde et la Grande-Bretagne.