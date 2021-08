Les Red Lions ont survolé leur phase de poule. Déjà assurée de la première place de sa poule B après quatre victoires en quatre matchs, la Belgique a partagé l'enjeu face à la Grande-Bretagne (2-2) pour conclure cette phase de groupe.

En quart de finale, les Lions retrouveront donc le quatrième de la poule A, l'Espagne. Avec une victoire, deux partages et deux défaites, les Espagnols ne sont pas dans la forme de leur vie et affichent même une différence de but négative à l'issue de la phase de poule avec neuf buts inscrits pour dix encaissés. A nos Lions d'en profiter, eux qui ont inscrit 26 buts, ce qui en fait la meilleure attaque du tournoi.

Si la Belgique se qualifie, elle affrontera le vainqueur du quart de finale entre l'Inde et la Grande-Bretagne.

Le quart de finale face à l'Espagne est à suivre en direct sur Tipik dès 11h20.