Gabriel De Coster déçu de son élimination en kayak : "Sans ma faute en deuxième manche ça passait sans aucun souci"

Gabriel De Coster déçu de son élimination en kayak : "Sans ma faute en deuxième manche ça... Gabriel De Coster n'a pas réussi à se qualifier pour les demi-finale du slalom en kayak K1. Après avoir manqué une porte lors de sa première course, il a fait une nouvelle petite erreur lors de son deuxième run. Le Belge était évidemment déçu : "C’était clair que ce n’était pas assez. Avec ceux qui devaient encore passer, je devais lâcher un bon run et je ne l'ai pas fait". Pourtant, le kayakiste se sentait bien. Ces deux erreurs ne passent vraiment pas : "Le ressenti était vraiment super bon. Quand on regarde les temps, sur le dessus du parcours je suis avec les meilleurs, il n’y a aucun souci. Je fais une petite erreur en milieu de manche sur le premier run, à ce niveau ça ne pardonne pas. Je commence très bien le deuxième run et puis pareil, de nouveau une petite erreur. J’arrive un peu trop serré dans une porte. Je suis obligé de faire un petit détour pour ne pas prendre la pénalité et de nouveau, à ce niveau mêmes les petites erreurs ne pardonnent pas". Il faut dire que le parcours de ces Jeux Olympiques était particulièrement exigeant : "De la porte 1 à la 25 ça ne s’arrête pas. On utilise vraiment tous les mouvements d’eau donc au moindre moment ça peut partir et c’est fini". Pour De Coster, la déception est grande parce que la possibilité de faire quelque chose de bien était présente : "Largement parce que quand on compte le temps que j’ai perdu en première manche je pouvais atteindre le top 10 sans aucun souci. Et là pareil, vu comment j’étais parti, sans ma faute en deuxième manche ça passait sans aucun souci". Difficile d'analyser les raisons de l'échec pour le Belge, la déception est encore trop grande : "Je ne sais pas, je n’en ai aucune idée. Il va falloir un peu de temps pour analyser, comprendre ce qu’il s’est passé pour pouvoir bosser là-dessus. Il y avait du stress, un bon stress mais celui que j’ai à toutes les compétitions. Malgré que ce soit les Jeux, j’ai abordé ça comme n’importe quelle compétition où j’ai envie de faire un bon résultat. Malheureusement aujourd’hui ce n’est pas passé. Je suis vraiment déçu, j'ai juste envie de rentrer à la maison, ça fait tellement longtemps que je rêvais d’être ici. Au moment-même je n’arrive pas à m’exprimer". La demi-finale était sans doute à la portée du Belge mais cette saison n'est pas la meilleure pour De Coster : "Je me sentais capable d'aller plus loin. Je savais que la demi-finale était accessible. Je savais que j’avais les capacités pour lâcher le gros run qu’il fallait en demi-finale. Malheureusement comme toute cette saison je n’ai pas pu finir un run complet. Je n’arrive pas à m’exprimer sur l’eau pour le moment". La déception est tout de même un peu atténuée car le kayakiste n'a obtenu sa qualification pour les JO qu'à la dernière minute en raison de l'absence d'un autre athlète : "L’objectif de base était de me qualifier pour Paris. J’ai eu la chance de pouvoir participer ici Malgré que ce soit arrivé au dernier moment, je voulais faire un bon résultat pour arriver totalement prêt à Paris. Mais c’est toujours une bonne expérience. Je ferai tout mon possible pour être présent à Paris et si j’y suis-je ferai un meilleur résultat". Le programme est encore chargé pour le Belge qui a un autre objectif en point de mire : "Je vais rentrer en Belgique, prendre quelques petits jours de repos. Pas trop non plus parce que dans trois semaines j’ai les championnats d’Europe -23 ans où je vais essayer de me battre pour la médaille". De cette épopée japonaise, De Coster n'en voit pas encore le points positifs mais le temps apaisera la tristesse : "En ce moment-même c’est un peu compliqué à dire parce que c’était un rêve, je l’ai vécu à fond. Là il y a beaucoup de déception, pour le moment, je ne vois pas encore les points positifs. Il faudra un peu de temps pour mettre ça au clair". Gabriel De Coster a terminé 22e des 24 participants avec un temps de 98.67. Les 20 des 24 kayakistes étaient qualifiés pour les demi-finales et il aurait donc fallu faire moins de 98.06 pour passer en demi-finale. Sans sa petite erreur dans le deuxième run, il ne fait aucun doute que le Belge serait parmi les demi-finalistes.