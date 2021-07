Detry 31e après la première journée en golf : "Il reste encore trois jours donc j'ai encore toutes mes chances"

Detry 31e après la première journée en golf : "Il reste encore trois jours donc j'ai... Thomas Detry pointe actuellement à la 31e place en golf aux Jeux Olympiques de Tokyo. S'il aurait espéré apparaître un peu plus haut dans le classement, à l'image de son compatriote Thomas Pieters, actuel 3e, il est tout de même satisfait de son entrée dans la compétition : "Je suis très content même si je suis un peu déçu de ne pas avoir pu faire plus de birdie, comme Thomas Pieters a pu le faire. En-dessous du par ça reste un début acceptable mais il reste encore 3 jours pour mettre la machine en marche et faire pas mal de birdie. Ce qu'il me faudra à mon avis pour faire une médaille". La météo particulière de Tokyo touche actuellement tous les sportifs et les golfeurs ne sont pas épargnés : "On n'a plus l'habitude de jouer comme ça. Les dernières semaines on n'a pas eu une météo comme ça. Il fait très chaud, très orageux. D'ailleurs on a eu un gros orage aujourd'hui. Il faut essayer de rester hydraté. Il faut préserver son énergie". 31e actuellement, le Belge vise toujours une médaille, qui reste à portée de club : "Une médaille c'est très très possible. J'ai fait un bon début. Ça aurait pu être mieux mais c'est un bon début, il reste encore trois jours donc j'ai encore toutes mes chances". Le golfeur est également très content de participer aux Jeux Olympiques et surtout de pouvoir porter les couleurs noir-jaune-rouge : "C'est fantastique de pouvoir représenter son pays. J'ai pu loger au village olympique dimanche soir. Malheureusement il est un peu trop loin du parcours donc on n'y loge plus. Ça aurait été top de pouvoir être avec nos autres compatriotes. J'ai quand même quelques amis dans l'équipe de hockey et dans d'autres sports donc ça aurait pu être chouette d'être ensemble. Mais c'est comme ça, c'est le covid et on fait avec mais c'est fantastique de pouvoir participer". Il reste désormais trois jours à Thomas Detry pour tenter de remonter au classement et de tenter de décrocher la 3e médaille belge.