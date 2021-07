JO Tokyo 2020 : Pénalisée par des chutes, la Belgique finit 8e de la finale par équipes en gymnastique, la Russie sacrée

Elles n’ont rien pu faire pour leur première finale olympique. 5e des qualifications et emmenées par Nina Derwael, les gymnastes belges n'ont terminé la finale par équipes qu'à la 8e place. Heureuses d'être qualifiées pour la finale mais pénalisées par deux chutes successives de la malheureuse Maellyse Brassart sur la poutre en tout début de finale, les Belges ont dû se lancer dans une course poursuite pour rattraper les autres équipes.

Elles n’y sont malheureusement jamais parvenues, malgré une excellente dernière rotation de Derwael, qui a signé le meilleur score (à égalité avec Sunisa Lee) sur les barres asymétriques.

Côté médailles, les Etats-Unis, tenants du titre mais touchés par le retrait inopiné de leur superstar Simone Biles, n’ont pas su défendre leur précieux trophée. La breloque dorée termine donc dans les mains de la Russie qui s’offre un premier titre depuis 1992. La 3e place revient à la Grande-Bretagne, à la surprise générale. L'Italie finit au pied du podium pour 400 millièmes de points...

On vous rappelle par ailleurs que Nina Derwael et Jutta Verkest sont qualifiées pour la finale all around jeudi.