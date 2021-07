Nina Derwael, Maellyse Brassart, Lisa Vaelen et Jutta Verkest se sont qualifiées dimanche pour la finale du concours de gymnastique par équipes féminin. Un rendez-vous prévu pour ce mardi à 13h et que la RTBF vous propose de suivre en direct vidéo.

Cinquièmes des qualifications, les gymnastes belges ont été brillantes en accumulant 163,895 points ce qui leur a permis de se positionner derrière les intouchables Russes (171,629) et Américaines (170,562) et dans le sillage de la Chine (166.863) et la France (163.895). Il y a donc un peu de marge pour s’améliorer.

Qualifiées pour la finale all around, Nina Derwael et Jutta Verkest auront par ailleurs l’occasion de s’exercer en vue de cette finale, prévue jeudi.