En quoi consiste le concours complet, le triathlon des sports équestres ?

Le concours complet d’équitation des JO de Tokyo 2020 a débuté ce vendredi avec la première journée de compétition qui verra notre seule représentante belge Lara De Liedekerke sur Alpaga D’Arville entrer en lice. Mais en quoi consiste exactement le concours complet ? Nous vous l’expliquons dans les grandes lignes ci-dessous.

Considéré comme le 'triathlon des sports équestres', le concours complet est composé de trois épreuves différentes : le dressage, le cross-country et le saut d’obstacles. L’objectif est de finir avec le moins de points possibles au terme de ces trois épreuves, les pénalités accumulées jouant un rôle prépondérant dans le mécanisme de calcul.

Les épreuves de dressage ouvrent le bal au concours complet et sont étalées sur deux jours lors de ces JO de Tokyo 2020. Les deux premières sessions programmées vendredi et une troisième qui aura lieu le samedi 31.

Sur un terrain rectangulaire de 60m sur 20m, les cavaliers devront montrer leur capacité à maîtriser leur cheval en effectuant toute une série d’exercices. Élégance, aisance et fluidité sont les maîtres mots de cette épreuve qui est assurément la plus artistique des trois et qui est jugée par un jury.

Les 65 binômes au départ changeront complètement de registre dès dimanche avec le cross-country, sans doute l’épreuve la plus spectaculaire. Les chevaux devront franchir une quarantaine d’obstacles de différente nature (clôtures, haies, sauts de rivières, etc) tout au long d’un parcours de plus de 4km (4420m dans ce cas-ci). L’alternance entre passages très rapides et passages techniques rend cette épreuve particulièrement prenante. La dimension tactique avec notamment le choix des trajectoires et la capacité d’anticiper les difficultés du cheval et primordiale dans cette épreuve.

Les cavaliers et leurs chevaux devront boucler le parcours en un temps imparti. Le dépassement de ce temps idéal fixé par l’organisation entraînera des points de pénalité pour chaque seconde de dépassement. Chaque obstacle refusé entraînera également des pénalités. La chute et le dépassement d’un second temps limite sont quant à eux éliminatoires.

La dernière étape de ce triptyque d’épreuves est le saut d’obstacles. Il se déroulera en deux temps. Une première partie accessible à tous les participants et une seconde qui verra les 25 meilleurs du classement s’expliquer. Le principe est simple, franchir les obstacles - une douzaine et hauts entre 1m40 et 1m65 - en un minimum de temps et en évitant les pénalités, attribuées pour chaque obstacle refusé ou barre renversée. La lucidité des cavaliers et surtout de leurs chevaux à ce stade de la compétition déterminera sans doute les médaillés de ce concours complet.