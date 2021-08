Zapping Jeux paralympiques : chaque jour au moins une bonne raison de ne plus se plaindre - Jeux... Des émotions, des exploits, de la gratitude. Les Jeux Paralympiques nous ont encore offerts de magnifiques moments et de très belles images ces derniers jours. Petite compil dans le zapping du jour. Lui confier son regard. Gérard Descarrega (Puigdevall) médaille d’or sur 400 m. Sensation décuplée du partage avec son guide Guillermo Rojo (Gil). Au fait, faire confiance à l’autre revient à se faire confiance à soi. Et se faire confiance c’est savoir qu’on mérite le bonheur. Et lorsque l’américaine Coan McKenzie remporte la finale du 400m nage libre, pour mieux savourer son bonheur, elle doit dire merci. " J’ai énormément de gratitude envers le Japon et tous ceux qui nous ont permis d’être ici. C’est énorme d’être là et de réaliser nos rêves ! Et je ne pourrai jamais assez les remercier pour cela ! "