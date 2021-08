William 7 ans, sur les traces de Joachim Gérard

William est un petit garçon de 7 ans. Il y a quelques mois, il a découvert la pratique du tennis en chaise. Dans sa chambre, une photo dédicacée de Joachim Gérard est source d’inspiration.

Ca court, ça rit, il y a Emma et puis William, son grand frère. Un petit gamin qui déborde d’énergie et pour qui la vie a changé il y a quelques mois.

"On a remarqué il y a plus ou moins un an qu'il avait mal dans certains os et on croyait que c'était des problèmes de croissance. Il y a 6 mois, il a commencé à avoir mal au genou et on a été à l'hôpital faire des radios. Là, ils ont décelé que c'était la maladie de Legg-Calvé-Perthes, une nécrose au niveau de la tête du fémur. La partie de la jambe qui rentre dans la hanche se fragmente au fur et à mesure parce qu'elle n'est plus irriguée par le sang" nous explique Anne-Christine, sa maman.

"On est à cette étape là avec William avec une repousse au fur et à mesure de l'os. Cela veut dire qu'il ne peut jamais mettre son pied à terre".

Voilà William obligé de modifier ses habitudes : le fauteuil roulant et les béquilles font désormais partie de son quotidien que ce soit à l’école ou à la maison.

"Au début c'était comme un changement où il s'est adapté assez vite mais il n'y avait pas vraiment de prise de conscience. Il y avait juste quelques coups durs comme ne plus pouvoir jouer dans la cour avec las autres enfants, ne plus pouvoir jouer au foot alors qu'il adorait ça".

Et puis, il y a eu le confinement, une période pas facile à gérer pour William et sa famille. Le bonhomme ne reste pas en place et le sport est vite devenu un passage obligé. La natation et le tennis en chaise sont maintenant les activités préférées de William.

"On a trouvé des gens qui étaient là pour nous au moment où on en avait besoin. Grâce à ces sports on arrive à déjà canaliser une partie de son énergie".