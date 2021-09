Paralympiques 2020 : avec 15 médailles, les Belges ont brillé et dépassé les attentes à Tokyo

La délégation belge est arrivée au Japon avec l’intention d’approcher son total médailles de Rio (11 ans). Cinq années plus tard et malgré une année compliquée en raison de la pandémie, les athlètes belges ont répondu présent lors des 16es Jeux Paralympiques. Ils ont brillé, ont dépassé les attentes et ont décroché 15 podiums. Nous vous proposons de revivre ces 15 moments forts.

►►► À lire aussi : Paralympiques 2020: derniers scintillements de la flamme des Jeux "les plus importants" de l'histoire

"C’est cinq médailles de plus que l’objectif fixé. Mais c’était difficile à estimer parce que pendant un an, il n’y a pas eu trop de compétitions internationales et qu’il était compliqué de s’évaluer par rapport à la concurrence. Je préfère aussi être prudent dans les estimations. Si on met la barre trop haut, on augmente la pression sur les athlètes. C’est une super édition, réussie. On est super content des résultats. Les athlètes ont été formidables, bien plus qu’à la hauteur des ambitions. On va rentrer à la maison avec le cœur bien remplit et le sentiment d’avoir accompli quelque chose de grand", savoure Olek Kazimiroswki, le chef de mission.



Avec des titres reconduits (George, Genyn et Devos) et des multiples médaillés (Habsch, Claeys et Celen), la Belgique a pu compter sur ses cadres. "Il y a des locomotives. Mais je crois qu’avant tout il y a un gros travail de fond derrière, un gros travail de construction et d’encadrement. Il y a beaucoup d’investissements. C’est la récompense de tout ce boulot des cinq dernières années."



Les progrès sont fulgurants et constants pour nos paralympiens. Le maigre butin de Pékin (une médaille) paraît bien loin. La Belgique a gravi les marche avec une belle régularité (7 médailles à Londres, 11 à Rio) pour porter son record à 15 à Tokyo.



Michèle George, Peter Genyn et Laurens Devos, nos chercheurs d’or, connaissaient la recette. Déjà titrés au Brésil, ils ont ajouté des lignes dorées à leur palmarès. La cavalière a collecté son 5e sacre paralympique. Elle a réussi le même doublé qu’en 2012 en dominant les épreuves de dressage (individuelle et libre). Satisfaction supplémentaire, elle l’a fait avec un nouveau cheval, "Best of 8" qui a brillamment succédé à Rainman.