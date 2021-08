Manon Claeys, totalement surprise d’être en bronze : "Je vais devoir payer un supplément de bagages à l’aéroport"

Manon Claeys, totalement surprise d'être en bronze : "Je vais devoir payer un supplément de... Le para-dressage a encore offert deux très jolies médailles à la Belgique ce lundi aux Jeux Paralympiques ! La médaille d'or de Michèle George et la médaille de bronze de Manon Claeys. Après son passage, la Belge n'était pas très satisfaite. Elle était convaincue qu’elle finirait quatrième et donc qu'elle n’aurait pas de médaille. Persuadée qu’un concurrent brésilien passerait devant elle. " Ça y est c’est fait." Est-ce que ça peut encore le faire pour une médaille? "Non non non non, je serai 4e", répond-elle convaincue. Vient ensuite le passage de Rodolpho Riskalla et l'attente des résultats. Manon n'en croit pas ses yeux, elle décroche une deuxième médaille de bronze dans ces Jeux. "Je ne sais pas quoi dire", a balbutié Manon Claeys, abasourdie. "Je suis habituellement un vrai moulin à paroles. Cela ne m'arrive jamais. Mais maintenant, je ne sais pas quoi dire. Ce n'était pas mon meilleur exercice. Mais la compétition n'est terminée que lorsque les participants sont tous passés. C'est une leçon que j'ai apprise aujourd'hui. Je suis vraiment stupéfaite par ce qui vient de se passer ici. Est-ce vraiment vrai ? J'étais vraiment persuadé que Rodolpho (Riskalla, ndlr.) raflerait une médaille. Mais le tableau d'affichage indique que je suis troisième, donc c'est que c'est vrai. Je suis vraiment super heureuse." La Belge de 35 ans avait du mal à retrouver ses esprits : "Je suis sous le choc. Il faut vraiment qu’on me pince parce que je n’y crois pas !" Vous rentrez à la maison avec deux médailles de bronze : " Oui mais avec tout ça je me demande combien de supplément je vais devoir payer pour mes bagages à l'aéroport... " Manon Claeys et Michèle George se sont déjà toutes deux projetées à Paris en 2024.