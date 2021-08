Les Jeux Paralympiques de Tokyo ont débuté ce mardi 24 août par la cérémonie d’ouverture traditionnelle. Le décor d’un aéroport était mis en place dans le stade et tout l’événement a tourné autour de ce thème. Les pays ont défilé tour à tour avec chacun un fond musical différent proposé par le DJ.

L'empereur du Japon Naruhito a officiellement déclaré ouverts les Jeux paralympiques de Tokyo mardi lors de la cérémonie d'ouverture au Stade national, 16 jours après la clôture des JO et un an après leur date initiale.

"Je déclare ouverts les Jeux paralympiques de Tokyo 2020", a énoncé derrière son masque blanc l'empereur Naruhito dans la tribune officielle du stade, privé de spectateurs en raison du huis clos généralisé décrété face à la cinquième vague de Covid-19 frappant le Japon.

Michèle George (para-dressage) et Bruno Vanhove (goalball) ont porté haut le drapeau de la délégation belge lors du défilé dans le stade Olympique.

Ils étaient entourés d’une grande partie des sportifs qualifiés pour les paralympiques : les nageurs Tatyana Lebrun et Aymeric Parmentier, les para-athlètes Roger Habsch et Gitte Haenen, l’archer Piotr Van Montagu, le joueur de boccia Francis Rombouts, les joueurs de tennis en fauteuil roulant Jef Vandorpe et Joachim Gérard, les cavaliers Kevin Van Ham et Manon Claeys et les joueurs de goalball Wassime Amnir, Rob Eijssen, Klison Mapreni, Arne Vanhove et Tom Vanhove.

Quatorze membres de l’encadrement du Comité paralympique belge (BPC) ont également défilé.

►►► À lire aussi : Jeux Paralympiques 2020 : objectif 10 médailles pour la Team Belgium et ses 32 athlètes

►►► À lire aussi : Joachim Gérard : "Je voudrais faire mieux qu’à Rio, mais je ne me mets pas de pression"