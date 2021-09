Jeux paralympiques : zapping le geste parfait

Chen MINYI, archère, médaille d’or, dans le mille ! La recherche du geste parfait. Arrivée du 200 mètres. Elle est aveugle. Il est son guide. Confiance absolue. Elle s’appelle Keula. Il s’appelle Manuel. Le geste parfait, le geste surprise : la demande en mariage une fois la ligne franchie ! La chute. Le geste parfait ? Pas toujours. Parfois il faut composer. La météo parfaitement imparfaite. Gérer l’imperfection. Ses imprévus. L’eau. L’adhérence. L’humidité. Le cru. Assurer. Jusqu’au bout pédaler à des moyennes impressionnantes ! Il pleut à seaux. Faudra p’t-être prévoir un p’tit toit pour le podium la prochaine fois !

Pas pour eux. Eux, l’eau, ils aiment ça ! La vitesse en Canoë impressionnante. Le look, la force, la puissance ! Pour lui impossible à suivre ! La victoire qui se dessine et puis la trajectoire qui dévie. L’inattendu. L’imprévisible. La déception.

Par contre lui, c’était prévisible ! Markus Rehm, l’une des grandes stars de ces paralympiques, a assuré : médaille d’or à la longueur !

" J’ai décroché la médaille d’or à Londres en 2012 et à Rio en 2016, relais 4x100m mais aussi le record du monde à la longueur 8m62.

J’ai perdu ma jambe en 2003 dans un accident de wakeboard.

En dehors du sport, je suis technicien orthopédique. C’est vraiment gratifiant de fabriquer des prothèses pour des jeunes gens !

N’importe qui avec un saut à 8m62 aurait remporté les derniers jeux olympiques ! Cela prouve que le niveau des athlètes paralympiques est équivalent aux athlètes valides.

Mon grand rêve serait de voir une course relais entre athlètes olympiques et paralympiques ? Ce serait une nouvelle catégorie sur le 4x100m avec 2 valides et 2 invalides par nation.

Ça enverrait le message qu’après les jeux, ce n’est pas fini, on continue ! "

Gratitude ! Encore une belle journée à Tokyo….et ce n’est pas Safia qui dira le contraire, lanceuse au poids algérienne, record du monde. C’est juste bonheur de partager ses cris, sa joie !