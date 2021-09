Jeux paralympiques : zapping, encore une découverte !

C’est peut-être la discipline la plus symbolique. Pour la première fois aux Jeux : le Relais Universel 4 x 100 m. Une épreuve mixte : 2 femmes, 2 hommes. Un premier relayeur déficient visuel. Un deuxième relayeur amputé. Un troisième relayeur infirme moteur cérébral et enfin un quatrième relayeur en fauteuil. 2 couloirs par équipe pour éviter les problèmes de trajectoire. Pas de témoin à passer, juste un passage à la touche sur une zone de 30 mètres (élargie à 40 mètres pour le lancement de la chaise). L’osmose, la confiance, la victoire de l’équipe américaine. On enchaîne ce zapping avec – hop ! - une jolie feinte en basket. Et puis un p’tit tour inattendu, on roule assis sur ce drôle d’engin tracté – entre la planche à roulettes et le karting – vers le grand bassin et observer le couloir le plus proche, le numéro 8. Quand on n’a plus de bras, on plonge, long sous l'eau et puis on se retourne et on donne tout. Quelle abnégation !

Cap ensuite vers la pitlane du circuit automobile Fuji International Speedway, on frotte, on frotte, raclette, raclette - mais ça ne sert à rien car avoir choisi de faire passer les vélos sur cet asphalte recouvert de peinture bleue était un très mauvais plan ! Notre tandem belge Hoet-Monsieur chute comme d’autres et abandonne. Chute et plouf, un kayak qui se retourne, rien de grave. Juste impossible de nager. Sauvetage immédiat. Kayak sans stabilisateur, ce qui n’est pas le cas dans la discipline de la souriante Kaitlyn Verfuerth qui est passée au paracanoë après avoir disputé 3 olympiades para en Tennis !

" La grosse différence avec le kayak et le canoë, c’est que nous avons un stabilisateur sur le côté. C’est un peu comme un ponton, pour la sécurité, et on utilise seulement une lame de rame à la place de deux en kayak.

Quand je rentre dans le bateau, j’ai un siège spécial qui a été moulé pour moi. Et j’ai aussi des attaches qui me permettent de vraiment faire corps avec mon bateau. "

Retour en salle. Admiratif devant le jeu de l’indien Pramod Bhagat en badminton sur un demi-terrain pour éviter les impossibles déplacements !

Retour en piste avec un autre sacré personnage en finale du 200 mètres. Médaille d’or pour le Sud-Africain de 19 ans Ntando Mahlangu qui a passé sa vie en chaise jusqu’à l’âge de 10 ans, ses jambes ne s’étant jamais développées en dessous des genoux. La technologie des prothèses au service du sport.

Et puis ce cri ! Le cri de la rage de vouloir vaincre ! Celui de la tunisienne Nourhein Belhaj Salem. Elle pense avoir gagné au lancé du poids et puis… elle ne fera finalement pas le poids face à la polonaise Sliwinska, médaille d’or !

Les dernières finales. Les dernières médailles. Elles et ils y sont presque tous ! Leurs regards qui nous crient "y croire". Leur corps – pas toujours épargnés – qui transpire le dépassement. Dernières poussées. Dernier lancé. Dernier service. Dernier lancé franc. Demain ce sera déjà fini !