Jeux paralympiques : un malheur peut devenir merveilleux !

Pour beaucoup d’entre eux, le temps a dû paraître long. Long le chemin vers chaque journée paralympique. Parce que le malheur n'est pas une destinée, que rien n'est irrémédiablement inscrit. Qu’un malheur puisse même devenir merveilleux comme l’a écrit un auteur français Boris Cyrulnik .

Cette différence ? L’accepter. Refuser le rôle de victime passive et toute forme de déni. Réussir à vivre et à se développer positivement. Se projeter dans l’avenir. Avoir des rêves de fous. Eux, leur truc, c’est le sport. Le sport de haut niveau. Leur rêve c’étaient les Jeux. Leur présent c’est Tokyo. C’est maintenant et c’est intense…

C’est une découverte pour beaucoup d’entre nous. Le rugby en chaise disputé sur un terrain de basket. 4 joueurs par équipe sur le terrain. 12 secondes pour faire passer la balle dans l’autre moitié du terrain. 40 secondes pour marquer en traversant balle en chaise la ligne de fond. C’est peut-être le sport roulant le plus " full contact ". Des chaises protégées. Aucun contact physique autorisé. En revanche entre chaises, ça y va ! On aime ça !

On aime ça et on dirait de même avec l’escrime… Quelle intensité ! Rien qu’à regarder, on ressent la dopamine, l’endorphine qui les transportent, les font exister.

La différence ? Quelle différence ? Le sport gomme l’indifférence. Parce comment rester indifférent devant elle, toute frêle, et elle toute sûr d’elle ? 100 mètres… c’est elle, toute frêle, qui va écrire en lettres d’or un nouveau record du monde ! Les records tombent. Toute frêle elle aussi, moins de 41 kilos, elle en soulève 109 ! Et lui ? …. 173 (kilos) !

Sauter à l’aveugle. Des gestes à apprendre. Ecouter, se fier à la voix de son entraîneur. Sauter, apprendre, réapprendre ses leçons. Nous les leçons, c’est tous les jours en les regardant !