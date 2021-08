Ils arrivent tous avec leur histoire. Leur résilience. Cette capacité à accepter, s’accepter, se projeter, se reconstruire à travers le sport. Adopter de nouveaux gestes. Premières images depuis le Japon. Les Jeux Paralympiques. Un autre regard. En Basket, les chaises qui roulent le parquet. La précision. La vitesse d'exécution. La chaise, le ballon. Deux sports à la fois!

Eux, ils sont aveugles à divers degrés. Un masque noir pour rééquilibrer leur niveau de cécité. Une balle lourde qui résonne des morceaux de métal qu'on retrouve à l’intérieur. Le goalball. Un sport spécifique aux déficiences visuelles ! Surdévelopper les autres sens, l’ouïe, le toucher… apprendre à faire confiance, se faire confiance ! On a scandé " victoire " en brésilien au masculin, en russe au féminin.

Grand moment : le premier Haka des Néo-Zélandais. Du rugby, oui mais en salle ! Les adversaires américains qui hésitent entre rire et respect. Chaises protégées. Ça tape. Ça pulse. A la fois agressif et respectueux. Et à la fin ce sont les Américains qui gagnent.

Se relever. Nager. Ellie Cole – l’Australienne aux 15 médailles – elle gagne – c’est cool, c’est Cole ! Un peu plus tard. Même bassin. Impressionnant ! Sans les jambes ! L’espagnol Ponce Bertran. Tout dans les bras !!

Ils sont tous arrivés avec leur histoire, leurs espoirs. De Tokyo ils ont rêvé, de leur différence être des symboles ! Ils représentent 1,2 milliard de personnes sur cette terre. 15% de la population mondiale. Et on se réjouit déjà de leurs exploits demain. Bienvenue au Japon !