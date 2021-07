Jeux Paralympiques Tokyo 2020 : Une liste provisoire de 32 sportifs dans la délégation belge pour Tokyo

La délégation belge pour les Jeux Paralympiques de Tokyo du 24 août au 5 septembre compte pour l'instant 32 athlètes (9 femmes, 23 hommes) après la sélection mercredi de Piotr van Montagu au tir à l'arc par le Belgian Paralympic Comitee. La présentation officielle ainsi que l'annonce des porte-drapeaux sont prévues le 28 juillet.

Boccia (1): Francis Rombouts (BC2)

Para-athlétisme (4): Peter Genyn (Classe T51), Roger Habsch (Classe T52 Review*), Gitte Haenen (Classe T63) et Joyce Lefevre (Classe T34). Réserviste: Léa Bayekula (Classe T54).

Tennis en fauteuil roulant (2): Joachim Gérard et Jef Vandorpe

Tennis de table (3): Bart Brands (Classe 5), Laurens Devos (Classe 9) et Florian Van Acker (Classe 11)

Tir à l'arc (1): Piotr van Montagu (compound)

Natation (2): Tatyana Lebrun (Classe 9), Aymeric Parmentier (Classe 14)

Para-cyclisme (9): Griet Hoet & Anneleen Monsieur (Pilote) (Tandem B/Piste et route), Laurence VandeVyver (Handibike H3/Route), Tim Celen (Tricycle T2/Route), Jean-François Deberg (Handbike H3/Route), Maxime Hordies (Handbike H1/Route), Diederick Schelfhout (Cyclisme C3/Piste et route), Jonas Van de Steene (Handbike H4/Route) et Ewoud Vromant (Cyclisme C2/Piste et route).

Para-équitation/Para-dressage (4): Barbara Minneci (Grade III/Stuart), Manon Claeys (Grade IV/San Dior), Michèle George (Grade V/Best of 8) et Kevin Van Ham (Grade V/Eros van ons Heem). Réservistes: Ciska Vermeulen (Grade V/Rohmeo)

Goalball (6): Wassime Amnir, Rob Eijssen, Klison Mapreni, Arne Vanhove, Bruno Vanhove et Tom Vanhove. Réservistes: Thijs Dewilde et Glenn Van Thournout.

* il doit repasser devant un panel de classificateurs à Tokyo