Jeux Paralympiques : Suivez en direct l'athlétisme (LIVE vidéo 11h55)

Les Jeux Paralympiques de Tokyo se poursuivent ce vendredi pour la dixième journée. L'athlétisme est au programme avec notamment du lancer du disque, le 1500m, plusieurs finales de 100m dans différentes catégories ou encore du javelot.

La Belgique se porte bien et compte déjà 13 médailles depuis l'ouverture de ces Jeux et pourrait en ajouter à son total sur le 100m dans la catégorie T51 avec Peter Genyn qui avait remporté l'argent sur 200m et Roger Habsch qui était lui reparti avec le bronze sur la même épreuve.

Les compétitions sont à suivre dès 11h55. La finale du 100m T51 aura lieu aux alentours de 13h50.

