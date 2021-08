Jeux paralympiques : revivez les meilleurs moments de la 1ère journée

Première journée aux Jeux paralympiques de Tokyo et déjà des émotions, de la joie et des larmes. Paige Greco a remporté la première médaille d’or. Cette Australienne de 24 ans, double championne du monde en titre sur la spécialité, s’est couverte d’or dans l’épreuve du 3.000m de poursuite individuelle en paracyclisme sur piste sur le Vélodrome d’Izu avec un chrono de 3 : 50.815, soit un nouveau record du monde.

En natation, un record du monde a également été battu lors du 100 m papillon. Et puis, 20 médailles ont aussi été distribuées rien que pour les nageurs.

Ibrahim Hamadtou, qui joue au tennis de table avec sa bouche et sert avec ses pieds a commencé son tournoi. Si l’Egyptien a perdu son match en trois sets face à Hong Kuy Park, il est déjà l’une des images de ces Jeux.

Au classement des médailles, c’est l’Australie qui est en tête. Avec 10 médailles remportées dont 6 en or, l’Australie devance la Chine (8 médailles et 5 en or).