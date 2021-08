Diederick Schelfhout a pris la 7e place de la finale du kilomètre contre-la-montre (classe C1-3) en cyclisme sur piste vendredi aux Jeux Paralympiques de Tokyo.

L'Alostois de 35 ans a signé un chrono de 1:08.825 sur le vélodrome d'Izu, où la victoire est revenue au Chinois Li Zhangyu (C1). Celui-ci s'est imposé en 1:08.347 devant le Français Alexandre Leaute (C2/1:09.211) et le Britannique Jaco van Gass (C3/1:05.569).

Jeudi, Diederick Schelfhout n'était pas parvenu à se qualifier pour la finale de la poursuite individuelle sur 3 km, signant le 5e temps des qualifications.

Diederick Schelfhout, qui souffre d'un manque de puissance dans les membres à gauche suite à un accident de la route en 2008, avait pris la 12e place du kilomètre en contre-la-montre en 2016 à Rio, devenant vice-champion du monde dans la même ville en 2018 et 3e un an plus tard aux Mondiaux à Appeldoorn aux Pays-Bas. Il s'était classé 9e de la poursuite individuelle sur 3 km des Jeux de Rio.

Record personnel pour van Montagu

De son côté, Piotr van Montagu a pris la 18e place du tour de classement en tir à l'arc (compound individuel).

L'archer carolo a totalisé 683 points, nouveau record personnel. Le Chinois Zihao He a signé le meilleur score avec 705 points, battant le record paralympique.

Les archers tirent deux fois 36 flèches lors de ce tour de classement, qui sert à établir le tableau à élimination directe. Les 32es de finale auront lieu samedi à partir de 9h00 heure locale (7h00 heure belge). Piotr Van Montagu, 32 ans, est né sans bras et avec une jambe plus courte que l'autre. Le Carolo a décroché son billet pour ses premiers Jeux en terminant 2e du dernier tournoi de qualification le mois dernier à Nove Mesto en République tchèque.

Deuxième victoire en goalball

L'équipe belge de goalball s'est imposée 6-4 lors de sa rencontre face à la Turquie. Déjà vainqueurs de la Chine jeudi (10-3), les Belges enchaînent un deuxième succès consécutif.