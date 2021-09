Jeux paralympiques : quel spectacle !

Quand tu n’as que la tête qui bouge…. Reconnaissons-le : au-delà des leçons de vie que nous donnent chaque jour les athlètes paralympiques, il y a aussi le spectacle qu’ils nous offrent ! Souvent supérieur aux Jeux pour valides d’ailleurs ! Spectacle lié à leur handicap. Non pas un spectacle voyeur. Non ! Un spectacle, un vrai, qui nous renvoie à cette impressionnante gestion de la difficulté, de l’insurmontable, l’adresse que ça demande, la capacité à se dépasser en outrepassant l’invalidité, et la valider dans un parcours de vie qui fait fi de l’histoire, et fait foi du présent ! Il y a aussi le rôle sociétal. Car le handicap n’a pas encore la même image dans tous les pays. Sareh Javanmardi, iranienne, médaille d’or au tir, le sait trop bien !

" Avec cette performance, j’espère changer la considération du handicap dans mon pays. Envoyer le message qu’il n’y a pas de différence à faire entre valide et non-valide. Je suis convaincue du rôle joué en ce sens par les athlètes paralympiques et je leur souhaite bonne chance ! "

Les Jeux, c’est aussi l’occasion de découvrir et s’ouvrir à des disciplines revisitées comme le jeu de boules, la pétanque, l’occasion de faire de sacrées rencontres, comme avec ce jeune anglais.

" Salut je suis David Smith, joueur de Jeu de Boules en catégorie BC 1 et je représente la Grande-Bretagne Je suis le champion d’Europe et Olympique en titre et c’est ma quatrième participation aux jeux. En fait c’est une sorte de jeu de boules pour personnes ayant un handicap sévère. Le cochonnet c’est la boule blanche, et on joue avec des boules rouges et bleues, six chacun. Et l’objectif c’est d’être le plus proche possible du cochonnet ! Ce qui me plaît le plus dans ce sport, c’est de pouvoir me mesurer à égalité avec mes adversaires, sans compter mon handicap ! Comme si je pouvais me mesurer à toi, à n’importe qui de valide, et je me sens plutôt confiant pour gagner ! Et je dois dire aussi que Tokyo, ça a été incroyable ! Ce stade est terrible ! Impeccable pour le jeu de boules. Tout le monde est tellement heureux et positif au regard de la situation. C’est un endroit merveilleux ! "

Une bonne bouille ce David, une chouette coupe de cheveux aussi, eh c’est un anglais, excentrique, mais surtout un sacré beau sourire et toute une communauté autour !