Anti-sportif, presque innommable. Fantastique médaillé d’or sur le 100 mètres paralympique, le Belge Peter Genyn a vécu une scandaleuse tentative de sabotage juste avant la course. A 45 minutes du départ, il a en effet eu la mauvaise surprise de retrouver sa chaise roulante vandalisée, le cadre cassé et trois pneus crevés.

En catastrophe et grâce à l’aide précieuse du staff belge, Genyn est finalement parvenu à rafistoler, tant bien que mal, sa chaise pour prendre le départ… et faire la malle à tous ses concurrents. Déjà somptueuse, sa médaille d’or n’en devient que plus belle au vu du scénario et des montagnes russes d’émotions par lesquelles sera passé Genyn en l’espace d’une heure.

Très ému après la course, le médaillé d’or belge s’est confié au micro de Manu Debiève : ""Quand je suis arrivé à ma chaise ce soir, j’avais 3 pneus crevés et le cadre cassé. Tout le monde a bossé pour rafistoler cela. Je suis tellement fier et content d’avoir pu compter sur tout le monde, même sur d’autres délégations. Au final, la chaise était réparée avec du scotch… c’était très émouvant de pouvoir gagner compte tenu des circonstances. Je ne l’avais jamais vécu auparavant. Je pense que c’est parce que l’un de mes adversaires déteste perdre. Je n’ai aucune idée de qui ça pourrait être…"

►►► À lire aussi : Jeux Paralympiques : Des nouvelles rassurantes pour Joachim Gérard, hospitalisé mercredi

Comble de l’histoire et de l’esprit anti-sportif, le 2e médaillé belge (de bronze), Roger Habsch… avait connu la même mésaventure un peu plus tôt : ""Cela s’est passé hier, je suis allé rechercher ma chaise après un entraînement et on s’est rendu compte que ma chaise avait été sabotée. Les roues n’étaient plus alignées, donc c’était impossible de pousser comme ça. Donc c’est une pression en plus parce que c’est se dire qu’on ne peut faire confiance à personne. C’est malheureux d’en arriver là juste pour du sport. On pourrait se soutenir mais non, certains voient ça différemment. C’est vraiment triste. Si j’ai des soupçons ? Je ne vais pas citer de noms mais on a des idées quoi" confiait-il.

Après la course, nous avons pu joindre Pascale Henkinbrant, la coach du parasportif liégeois. Elle aussi se montre abasourdie : "C’est dingue, on n’avait jamais connu ça. Le premier soir, on a retrouvé sa chaise avec un pneu crevé, on s’est dit que ça pouvait arriver, que c’était peut-être juste accidentel. On l’a réparée mais le lendemain, on a retrouvé la chaise complètement désaxée. La roue n’avait absolument rien mais le cadre était complètement déréglé.

Là, on s’est dit que c’était clairement du sabotage. Quand j’ai vu sa chaise, je me suis dit, merde, c’est mort, il ne pourra jamais faire sa course. Heureusement, on l’a découvert jeudi et donc on a eu le temps pour tout rafistoler. On n’a pas voulu trop en parler parce que c’est arrivé le même soir que le malaise de Joachim Gérard. On s’est dit qu’une vie était quand même plus importante qu’une chaise désaxée. Mais maintenant qu’on a entendu que la chaise de Peter Genyn a aussi été sabotée, on s’est dit qu’il fallait en parler… c’est dingue" conclut-elle.

Une rarissime preuve que, parfois, l’esprit olympique peut être bafoué par une minorité d’athlètes prête à tout pour gagner.