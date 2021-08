Jeux Paralympiques – Place à l’US Open pour Gérard qui "compte encore jouer les premiers rôles à Paris en 2024"

Le tournoi paralympique de tennis en fauteuil s’est achevé de manière brutale lundi à Tokyo pour Joachim Gérard (ITF 3). Candidat à une médaille, l’Ucclois de 32 ans, vainqueur de l’Open d’Australie et de Wimbledon cette année, a ainsi perdu ses deux matches et surtout son simple, 6-3, 6-4 en huitièmes de finale contre l’Espagnol Daniel Caverzaschi (ITF 14).

"Je ne retire pas grand-chose de positif de ces Jeux, car l’aventure a été très courte", a-t-il expliqué au terme d’une longue journée, marquée aussi par une défaite 6-2, 6-2 en double avec Jef Vandorpe contre les Britanniques Alfie Hewett et Gordon Reid, N.1 mondiaux.

"Je n’ai pas pu prétendre à disputer la finale, alors que j’étais l’un des candidats. Mais voilà, j’ai disputé un mauvais match, largement en dessous de mon niveau en simple. En double, avec Jef, nous nous sommes bien battus. Il n’y a pas vraiment de regrets à avoir. Les autres sont très forts et ils l’ont encore prouvé aujourd’hui. Nous avons eu de bons passages, mais contre une paire comme la leur, les petites fautes se paient cash."

Joachim Gérard ne pourra toutefois pas ruminer sa déception trop longtemps. Le n°1 belge devra ainsi tourner rapidement la page, car d’ici une semaine, il sera à New York pour disputer l’US Open, la dernière levée du Grand Chelem de l’année.

"La saison n’est pas terminée", a-t-il poursuivi. "Je vais tâcher de me préparer au mieux pour ce grand rendez-vous qui arrivera vite", a-t-il poursuivi. "Je vais sans doute encore rester quelques jours ici à Tokyo, car je ne suis pas certain de pouvoir m’entraîner dans de bonnes conditions à New York. Et pour ce qui est des Jeux, je n’ai pas abdiqué. Même s’il faudra patienter trois ans, je compte encore jouer les premiers rôles à Paris en 2024."