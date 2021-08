Jeux Paralympiques : Piotr Van Montagu la fabuleuse histoire de "l’archer sans bras" continue

Né sans bras, avec une jambe plus petite que l’autre, Piotr Van Montagu est la personnalisation du dépassement de soi. L’archer participe actuellement à ses tout premiers Jeux Paralympiques à Tokyo, il est parvenu à se qualifier pour les huitièmes de finale, il n’est donc plus qu’à une victoire des quarts et d’un top 8 paralympique.

Dans la vie comme dans le sport, les obstacles, il les contourne, il s’adapte. Rien ne l’arrête. Pas même la chaleur suffocante de Tokyo. Désormais qualifié pour les huitièmes de finale en tir à l’arc, Piotr subit particulièrement les conditions climatiques. 35 degrés et de l’humidité. Des éléments qui pourraient tout faire basculer au moment de son tir. Et qui nécessitent des adaptations de la part de son coach, Vincent Vandevelden, au micro de Manu Debiève, notre envoyé spécial sur place : "Il suffit qu’une goutte d’eau lui tombe dans l’œil, il n’a rien pour s’essuyer à ce moment-là, donc si ça arrive, on est vraiment mal. Si nous nous avons chaud avec nos t-shirts, lui avec son plastron… Je ne voudrais pas y mettre un thermomètre pour le moment."

Le sportif l’avoue, la chaleur complique les choses : "J’ai beaucoup de mal avec la chaleur, en plus avec mon plastron qui est un four vu que c’est du pur carbone, bien serré. Donc au niveau chaleur, effectivement, j’ai énormément de mal. Mais heureusement, il y a mon coach derrière pour m’essuyer entre chaque volée sinon ça serait impossible."

Mais impossible n’est pas Piotr. Qualifié de justesse pour ses premiers jeux paralympiques, il est désormais en huitième de finale. La pression augmente petit à petit. Et lui, il aime ça. "Je gère plutôt bien ça. Même si je sens que mon cœur bat beaucoup plus vite. J’aime bien, ça me donne du challenge. Quand il n’y a pas de challenge, je n’aime pas ça."

Du challenge, Piotr Van Montagu en aura en huitième de finale. Puisqu’une nouvelle victoire serait synonyme d’un quart de finale et donc d’un top 8 paralympique au minimum. "J’aimerais bien un top 8, c’est un peu notre rêve à nous. Accrocher le quart de finale ce serait vraiment chouette", explique le coach.

Piotr, lui, est déjà satisfait de ce qu’il a accompli : "Mon objectif principal c’était de gagner un match. Le reste, ce sera du bonus !"

Focus, concentré, déterminé. Pour tenter de repousser encore un peu plus les limites du possible.