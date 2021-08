Jeux Paralympiques – Para-dressage : Suivez le concours individuel de Michèle George et Kevin van Ham (Live vidéo 13h50)

L’un des grands espoirs de médaille(s) de la délégation belge entre en piste ce jeudi. Michèle George commence ses Jeux Paralympiques par le concours individuel en paradressage. L’athlète de 47 ans tentera de décrocher une quatrième médaille après celles obtenues à Rio en 2016 et à Londres en 2012. Au Royaume-Uni, elle avait remporté l’or en Freestyle et en "individual test". Au Brésil, elle a de nouveau été titrée en Freestyle, et elle a décroché la médaille d’argent en "individual test".

Après deux participations avec le même cheval, l’Ostendaise ne montera plus "Rainman", décédé en 2019. Cette fois elle sera accompagnée de "Best of 8".

Un autre Belge concoure également dans la même catégorie, il s’agit de Kevin van Ham qui montera Eros Van Ons Heem.

Le passage de Michèle George est prévu vers 13h58 heure belge, celui de Kevin van Ham vers 15h29.