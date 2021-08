Jeux Paralympiques : Michèle George décroche la médaille d'or de l'épreuve individuelle test, son premier titre avec "Best of 8"

Michèle George a conquis la médaille d'or de l'épreuve individuelle test en dressage en Grande V aux Paralympiques. L’athlète de 47 ans a décroché son quatrième titre paralympiques ceux récoltés à Rio en 2016 et à Londres en 2012. Mais c'est le premier qu'elle gagne avec "Best of 8" qui a succédé à "Rainman", son cheval fétiche.

Michèle George a conquis la médaille d'or de l'épreuve individuelle test en dressage en Grade V aux Paralympiques. L’athlète de 47 ans a décroché son quatrième titre paralympique ceux récoltés à Rio en 2016 et à Londres en 2012. Mais c'est le premier qu'elle gagne avec "Best of 8" qui a succédé à "Rainman", son cheval fétiche.

Les poings serrés, les bras tendus et un large sourire, l'explosion de joie au moment de conclure sa performance était à la hauteur de la satisfaction de la cavalière de Waregem. Elle a totalisé 76,524 points suffisant pour croire à un nouveau podium aux Jeux Paralympiques, le 5e de sa carrière.



Une longue attente a ensuite débuté. Avec le cœur qui battait un peu plus vite pendant les passages en piste de la Britannique Sophie Wells (Don Cara .M), double championne du monde en 2018, et du Néerlandais Frank Hosmar (Alphaville), triple champion d'Europe en 2019. Mais ils n'ont pas pu amélioré la très belle performance de notre compatriote. Wells (74.405) et Hosmar (73.405) terminent respectivement 2e et 3e.



L'autre Belge engagé, Kevin van Ham sur Eros Van Ons Heem (69.357) se classe 7e. Nos deux compatriotes sont qualifiés pour l'épreuve libre de lundi.



Avec ce premier titre, le bilan belge grimpe à trois médailles. Plutôt dans la journée, le duo Hoet/Monsieur en tandem en kilomètre contre-la-montre en classe B et Manon Claeys en Grade IV avaient glané le bronze.