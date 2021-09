Jeux paralympiques : les médailles belges en vidéo

Avec 207 médailles, la Chine remporte haut la main ces jeux. Mais finalement, qu’importent les chiffres au regard des émotions ressenties et partagées par tous ces athlètes. Et puis, quelle fierté pour nous, les Belges. 15 médailles, c’est 5 de plus qu’espérées. La première est de bronze, au tout premier jour de la compétition. Elle récompense le duo formé par Griet Hoet, malvoyante, et son pilote Anneleen Monsieur en cyclisme sur piste.

Et les autres vont suivre et de quelle manière, Michèle George, hémiplégique au genou suite à un coup de sabot reçu en 2008, remporte l’or en dressage, deux fois s’il vous plaît ! Ça promet et pas qu’un peu car c’est le bronze que décroche Manon Claeys en dressage individuel. Et en freestyle ? "Non, je finirai quatrième." Sauf que Manon et les chevaux, c’est un amour à toute épreuve, la perf est solide, la cavalière peut voir double. Deux médailles !

Deux drapeaux belges (non prévus par l’organisateur !), une piste d’athlétisme et 4 médailles, Peter Genyn et Roger Habsch s’affrontent et ne se font pas de cadeaux. Premier round sur 200 m et premier contraste. Bronze pour Habsh, Argent pour Genyn. Deuxième round sur 100 m... et la pluie qui s’invite… Roger Habsh enlève le bronze, là où Peter Genyn conserve son titre olympique avant de craquer littéralement et de révéler avoir été victime de sabotage… 45 minutes avant le départ… "C’est visiblement quelqu’un qui déteste perdre." au point de dégommer tous ses adversaires à coups de pneus crevés et de chaises désaxées, Roger Habsch, victime, lui aussi de cette malveillance s’interroge.

Les dieux du stade sont en colère, l’esprit olympique est bafoué. Heureusement, reste les belles histoires. 5 ans après son premier titre paralympique à Rio, Laurens Devos confirme être le plus fort en tennis de table, cela valait bien un petit coup de fil royal !

Se dépasser, aller au bout de soi, ce n’est pas toujours suffisant pour garder l’or. Contrarié par l’humidité ambiante, Florian Van Acker repart de Tokyo en bronze.

L’or, c’est aussi ce que le champion du monde de la course en ligne sur route, Tim Celen visait, après avoir terminé en bronze quelques jours plus tôt sur le contre-la-montre. Sur une route détrempée, le paracycliste accroche l’argent et signe une saison fantastique.

L’argent, les larmes et une formidable revanche pour Ewoud Vromant. Amputé de la jambe droite, il avait débuté la compétition en signant un nouveau record du monde de vitesse en poursuite individuelle sur piste, avant d’être disqualifié pour position dangereuse sur le vélo. Aligné sur le contre-la-montre, il a mis tout le monde d’accord.

Contre-la-montre, contre l’impossible, Maxime Hordies goûte pour la première fois au bronze. Ces jeux, cet ancien gymnaste devenu tétraplégique en rêvait.

Bilan : 4 médailles d’or, 3 d’argent et 8 de bronze. Que dire ? Si ce n’est tout simplement merci !