Jeux Paralympiques : le parabadminton, l’une des nouvelles disciplines

C’est l’un des deux petits nouveaux de ces Jeux Paralympiques 2020. Le parabadminton a intégré le programme avec le taekwondo. Le principe et les règles sont similaires à son équivalent pratiqué par les valides. Les matchs se jouent en deux sets gagnants. Le premier à 21 remporte chaque manche (à condition d’avoir deux points d’écart). Le filet est également fixé à la même hauteur.

La grosse différence réside dans la taille du terrain. Celle-ci varie selon l’handicap des athlètes. "Au plus le joueur sera déficient, plus le terrain sera petit", explique Sébastien Xhrouet, coordinateur sportif à la Ligue Handisport Francophone.

Par exemple, les personnes en chaise jouent uniquement sur une moitié de terrain. "Cela leur évite des déplacements trop importants. Ils ne jouent pas non plus dans la zone entre la ligne de service et le filet afin d’éviter de faire trop de mouvements avant/arrière."