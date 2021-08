Il l’a fait. Cinq ans après son premier titre paralympique à Rio, Laurens Devos a de nouveau montré qu’il était le plus fort en tennis de table en s’offrant un nouveau titre paralympique. Il a réagi à notre micro après sa superbe victoire.

Le numéro un mondial a commencé par évoquer ses sensations, notamment sa demi-finale qui a été très compliquée. "Ma demi-finale était très serrée, je la remporte 3-2. J'étais très content de gagner ce match car j’étais nerveux. Après, je me suis dit que j’étais en finale et qu’il fallait jouer mon jeu. Je me disais que ce n’était pas grave de perdre en jouant bien. Je me suis plus lâché qu’en demi. Si j’avais joué en étant crispé, ça aurait été dur. Je pense que c’est ce qui a fait la différence aujourd’hui."

Le pongiste est ensuite revenu sur sa performance du jour. "Le premier set était difficile, j’ai raté quelques balles que je ne rate pas normalement. Je me suis dit que j’avais une chance de gagner si j’arrêtais de rater des balles faciles, en étant concentré sur chaque point. J’étais plus cool après le deuxième set que j’ai remporté car j’aurais eu beaucoup plus de pression si j’avais été mené 2-0. Je me suis lâché et j’ai bien joué."

Champion paralympique en 2016, Devos avait, cette fois, un statut à défendre. "J’avais plus de pression qu’à Rio. À l’époque, je n’avais que 16 ans et j’étais juste venu pour jouer. Ici, j’avais un titre à défendre. Mes deux médailles ont chacune la même valeur. On travaille tous les jours pour les grands événements dont les paralympiques qui sont ce qu’il y a de plus grand dans le monde du sport. Je suis vraiment content d’avoir pu gagner aujourd’hui."

Désormais, l’athlète va pouvoir profiter après cette superbe victoire. "C’est difficile quand tu ne fais pas de résultats donc cela me donne de la confiance mentalement. Gagner des médailles donne l’envie de continuer pour aller encore plus haut. Je vais peut-être fêter cela mais je ne sais pas encore car il n’y a pas d’alcool dans le village, je verrai avec le staff. Si ce n’est pas ici, à Tokyo, je le ferai en rentrant. L’année a été longue avec le Covid, sans compétitions. C’était compliqué de rester concentré pour s’entraîner."