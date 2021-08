Jeux Paralympiques : l’arrivée des athlètes afghans dans l’émotion, des records et un magnifique message

Le drapeau de l’Afghanistan porté par un représentant olympique à la cérémonie d’ouverture. Une image symbolique, forte, poignante. On ne la reverra pas lors de la cérémonie de clôture. La délégation paralympique afghane est enfin arrivée à Tokyo.

Craig Spence, le porte-parole du Comité paralympique international était particulièrement ému après avoir rencontré les deux athlètes : " Comme vous pouvez l’imaginer, la rencontre a été extrêmement émouvante, il y a eu beaucoup de larmes dans la pièce. C’était incroyable, vraiment une rencontre incroyable… " Il a également ajouté que le Comité comptait prendre soin des athlètes pendant mais aussi après les Jeux Paralympiques.

L’important n’est pas de gagner, mais de participer. Cette maxime prend aujourd’hui tout son sens, peut-être même plus que jamais. Ces deux athlètes afghans. Coincés à Kaboul depuis l’arrivée des talibans, n’espéraient plus vraiment participer à ces jeux paralympiques. Ils ont finalement été extraits de leur pays il y a quelques jours.

Ils participeront aux Jeux et porteront haut et fort le drapeau afghan lors de la cérémonie de clôture. Zakia Khudadadi et Hossain Rasouli tiennent là leur plus belle victoire.

Un exploit en basket, des records en natation

Une victoire sportive à présent. Sur les parquets et de justesse. En phase de groupes, les Britanniques ont battu sur le fil les USA, tenants du titre, qui manquent ici un panier sur le buzzer digne d’un scénario hollywoodien ! 64-63. Un sacré exploit de la Grande-Bretagne face à LA nation du basket en fauteuil ! Chapeau !

Enfin, bonnet plutôt ! Pour ces dames et ces messieurs, toujours plus rapides dans les bassins. La Chine empile les records et les médailles. Elle qui domine d’ailleurs largement le tableau des médailles.

L’Ukraine, elle, est cinquième de ce tableau ! Un superbe résultat nourri en partie par cet homme, Maksym Krypak. Fort de ses huit médailles remportées à Rio, il a commencé une nouvelle moisson à Tokyo. Avec déjà une breloque en or et une autre en argent.

Des médailles, des records, et un message à retenir. Celui d’Aurélie Rivard, la nouvelle championne olympique sur 100m nage libre juste après avoir battu le record du monde : "Ayez confiance en vous. Juste vous. N’écoutez pas ce que disent les gens autour de vous. Croyez juste en vous, et peu importe ce qui vous rend différent, ce qui vous rend spécial, soyez en fier et célébrez-le. Honnêtement, ça fera la différence pour le restant de vos jours."