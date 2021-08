Jeux Paralympiques - Joachim Gérard : "Je voudrais faire mieux que ma médaille de bronze de Rio, mais je ne me mets pas de pression"

Je ne dirais pas que cet objectif est resté dans ma tête chaque minute, ou que j’ai pu y penser très souvent, comme eux. Pour eux, la médaille d’argent avait été une grosse déception. On dit souvent que sur le podium, il y a deux heureux et un triste. Celui qui est triste, c’est le médaillé d’argent. Le médaillé de bronze est toujours très content, parce qu’il a une médaille, alors qu’il aurait pu se contenter de la médaille en chocolat. Et évidemment, le médaillé d’or, on sait pourquoi il est heureux. Bien sûr, j’y pense, à faire mieux qu’il y a cinq ans, à Rio. Mais je n’ai pas dû y penser autant que les hockeyeurs.

Oui, parce qu’il est une star nationale, chez lui. Et il est capable de faire bouger les foules. Cela aurait été dingue de pouvoir jouer contre lui dans un stade plein. Ce ne sera pas le cas, mais on sait qu’il y aura quand même beaucoup de gens pour lui, parmi les bénévoles. Cela peut créer de l’ambiance, mais ce sera différent à cause de ce huis clos.

Les Jeux Paralympiques de Tokyo commenceront le 24 août. Le village a été rouvert il y a quelques jours, et les athlètes affluent du monde entier. Et de Belgique notamment.

Joachim Gérard © Belga

Cela veut dire que vous ne vous êtes pas mis trop de pression…

Non, la pression sera la même que pour mes autres compétitions. Dans notre sport, il y a beaucoup de tournois chaque année. Même avec le Covid, les plus grandes compétitions ont été organisées. Donc les Jeux sont pour moi une compétition comparable à un Grand Chelem.

Vous vous êtes spécifiquement préparé pour ces Jeux ?

Nous sommes partis une semaine en stage, à Chypre. Je pense que c’est un bon choix, parce que les conditions climatiques étaient les mêmes qu’à Tokyo, voire encore plus chaudes, avec 35 à 40 degrés tous les jours, et un taux d’humidité variant de 50 à 80%. Cela n’a pu que bien me préparer.

Serez-vous à la cérémonie d’ouverture ?

Oui, parce que j’ai la chance de faire un sport qui ne commence pas le lendemain de la cérémonie. Et je n'entrerai même en lice que plus tard encore, puisque je suis exempté de premier tour en simple et en double. Je pourrai donc encore une fois profiter de la cérémonie d’ouverture. Elle sera un peu particulière, avec la pandémie, mais cela reste un moment extraordinaire à vivre.

Avez-vous eu l’occasion de regarder un peu les Jeux Olympiques ?

Oui, quand j’ai pu. Mais j’étais justement en stage à cette période-là. Les Jeux, c’est un moment que j’adore. Je dis toujours que je préfère être un pratiquant plutôt qu’un spectateur. Mais les Jeux, j’aime les suivre, parce qu’on voit les meilleurs athlètes, on voit des compétitions extraordinaires. Pas nécessairement en termes de performances, mais en termes de gestes sportifs magnifiques. Et c’est cela qui me fait aimer être aussi un spectateur.

Quels rapports avez-vous avec le Japon ?

Malheureusement, il n’y a qu’un seul tournoi organisé là-bas. Mais j’aime beaucoup la culture japonaise, j’adore être sur place, j’adore les gens. On sent qu’il y a un respect total. Et puis, j’adore manger des sushis. Et je suis très "culture mangas". Il y a des séries japonaises pour tous les âges. Elles arrivent à me procurer beaucoup d’émotions, comme si je regardais une série américaine à la télévision.

